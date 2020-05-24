شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يتقدم باقتراح لإطلاق أسماء الشهداء على شوارع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء.

وقال البلتاجى إن الشهداء يقدون لنا دروسا عظيمة فى حب الوطن والتفانى من أجل شموخه وعزه واستقراره، والحب الصادق للوطن قيمة مهمة لا تستغنى عنها الأجيال فى حاضرها ومستقبلها، بل وأروع الأمثلة فى أرقى المعانى الوطنية فقد أعطوا دون تردد نحو ساحات البطولة، ملبين نداء وطنهم بكل رجولة، فنستلهم من سيرتهم المشرقة المعانى الأخلاقية الراقية .

وفى هذا الصدد، جاء مطلب البلتاجى بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء مما يمثل بعدا وطنيا واجتماعيا ومعنويا، وتخليدا لذكرى الشهداء التى تتجلى فيهم قيم العطاء والبذل والتضحية والشجاعة، ولتظل ذكراهم محفورة فى قلوبنا.

جدير بالذكر، أن لائحة مجلس النواب، منحت جميع أعضاء المجلس التشريعى حق إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.