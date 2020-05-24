شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد القادر.. أول وزير إعلام فى مصر وصاحب خطة الخداع الاستراتيجى فى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد عبد القادر حاتم، هو من وضع البنية الأساسية للإعلام المصرى فى الخمسينات، وأنشأ وكالة أنباء الشرق الأوسط، ولد حاتم فى 3 سبتمبر 1918 بمحافظة البحيرة مركز ايتاى البارود قرية ششت الأنعام وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية عام 1939.

ارتبطت حياة الدكتور حاتم بالحقبة الأخيرة من تاريخ مصر الحديث، أنشأ إعلام الثورة والتحرر والمقاومة بعد قيام الثورة فى 1952، حيث ترأس مصلحة الاستعلامات ومنها انتقل للعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية حتى تولى وزارات الإعلام فى عامى 62 و71 والثقافة والسياحة، ثم نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام، له جهود بارزة فى إنشاء التليفزيون المصرى وفى إنشاء أكبر المحطات الإذاعية فى العالم العربى مثل إذاعة صوت العرب؛ وإنشاء إذاعة القران الكريم؛ وإنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط وإنشاء مدينة الإعلام وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات .

عين عبد القادر حاتم مديراً للهيئة العامة للاستعلامات لفترة ، كما عين وزير دولة مسؤولًا عن الإذاعة والإعلام العربى عام 1958، ثم شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد القومى (الإعلام) فى الفترة من 20 سبتمبر 1960 إلى 30 سبتمبر 1965 .

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وأطلق على عبد القادر حاتم لقب صاحب خطة الخداع الاستراتيجى فى الإعلام أثناء حرب أكتوبر 1973، حيث أسند إليه الرئيس الراحل أنور السادات مسئولية إعداد الدولة للحرب و خلال هذه الفترة تحمل مسئولية رئاسة الوزارة بالنيابة عن الرئيس.

ووجه معيط، الشكر والتقدير للشعب المصرى الذى وصفه بـ"البطل الحقيقي" فى عملية لإصلاح الاقتصادي، حيث تحمل أعباء الاصلاحات الضرورية، فى تطلع لمستقبل أفضل له ولأولادة، ثقة منه فى القيادة السياسية التى تحملت عبء اتخاذ القرارات الصعبة فى تلك الظروف.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمة والرعاية الصحية ومساندة افراد المجتمع لتجواز أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".