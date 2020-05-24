محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الفتاح العليم.
وقال وزير الأوقاف، في بيان له قبل قليل، أعرب عن سعادتي البالغة بإقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم".
وتابع وزير الأوقاف: "أسأل الله العلي العظيم واسع فضله في رفع الكرب عن العالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف عن إقامة صلاة العيد بمسجد الفتاح العليم: سعادتي بالغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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