​​​برلماني: "الاختيار" نجح في تقديم نموذج مشرف لشهداء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس، وعضو لجنة الصناعة، بالعمل الدرامي والوطني المتميز "الاختيار" موجهًا كل التحية والتقدير لأسرة القائمين على المسلسل من فنانين وطاقم إخراج العمل ومؤلف ومنتج، مقدمًا لهم التهنئة على نجاح أعظم عمل درامي يجسد البطولات المصرية.
وأكد النائب أن المسلسل نجح باقتدار في أن يقدم النموذج المشرف لشهداء مصر من أبطال الجيش الذين قدموا كل ما هو غالي ونفيس وضحوا بدمائهم الطاهرة في الدفاع عن أرض سيناء الغالية.
وأشار إلى أن الملحمة الوطنية التي قدمها مسلسل الاختيار بنماذج بطولات منسي الاسطورة ورفاقه البواسل من رجال الصاعقة خلقت حالة عظيمة من الوعي لدى الشباب، للتضحية من أجل الوطن، ورفعت روح الوطنية لديهم، وأصبحت معاركهم الفدائية ملهمة لديهم.
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