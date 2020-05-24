شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بتشديد الرقابة لمنع احتكار السلع وزيادة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن تشديد الرقابة خلال فترة عيد الفطر المبارك، حتى لا يتم رفع الأسعار نتيجة احتكار السلع من قبل البعض، خاصة وأن هناك بعض الممارسات التى يقوم بها مجموعة من التجار تتمثل فى احتكار السلع واستغلال فترة الأعياد والمناسبات والأزمات لرفع الأسعار دون مبرر مما يشكل عبء على المواطنين خاصة فى ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا والنتائج الاقتصادية التى خلفتها هذه الأزمة على مستوى العالم كله وليس على صعيد الدولة المصرية فحسب.

وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض الممارسات أو المخالفات، بالإضافة لشن مجموعة من الحملات المفاجئة لمنع هذه الممارسات، على أن يتم إلقاء الضوء فى جميع وسائل الإعلام على عقوبة هذه الأفعال التى ترهق كاهل المواطنين، وإلقاء الضوء على العقوبات التى تنتظر المخالفين والمتجاوزين فى حق المواطنين.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا وتعليق حركة المواطنين يستغلها البعض فى زيادة أسعار بعض السلع والمنتجات، مما يتطلب آلية لمواجهة هذه الممارسات والقضاء عليها.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.