شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: "الاختيار" وثق بطولات شهدائنا وغرس روح الوطنية فى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن مسلسل الاخنيار جسد التضحيات التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل الحفاظ على أرض الوطن وحقيقة المعركة التي تواجهها مصر في وجه الإرهاب، والتحديات التي نعاصرها، كما أنه كشف زيف إدعاءات الجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف بتنوير العقول.

ولفت وكيل البرلمان إلى أننا بحاجة لمثل هذه الأعمال الدرامية، والتى تخلد وتعظم شهدائنا وتغرس روح الوطنية والانتماء لدى المصريين وبالأخص الأطفال، والذين نجدهم أول من حرصوا على المشاهدة والمتابعة، وهو ما يظهر نجاح هذا العمل الدرامية في الوصول لكافة الفئات العمرية وتعريفهم بما يقوم به رجال الجيش والشرطة من دور غالى وثمين للحفاظ على تراب الوطن والتصدى للعمليات الإرهابية واستعدادهم للتضحية فى سبيل الوطن.

Advertisements

ووجه وكيل مجلس النواب التحية لرجال الجيش والشرطة فيما قاموا به من أجل الوطن، لافتا إلى أن هذا العمل الدرامى ألقى الضوء على جزء من تضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن، وروى بطولات وقصص التضحية التى يقدمها رجال القوات المسلحة وقوات الأمن فى مواجهة الإرهاب.