شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موازنتك.. 3 نقاط توضح توزيعة الإيردات إداريًا فى موازنة 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تقديرات الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المرتقب 2020/2021، ارتفاعا لتبلغ تريليون و288 مليار و753 مليون جنيه مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2019/2020

وترتكز الإيرادات على الضرائب والتى قدرت بـ964 مليارا و777 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2020/2021 مقابل 856 مليارا و616 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2019/2020، والمنح والتى قدرت بـ2 مليار و209 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 3 مليار و805 مليون جنيه العام الجارى، وأخيرا الإيرادات الأخرى والتى قدرت بـ321 مليارا و766 مليون جنيه العام المالى الجديد مقابل 274 مليارا و2 مليون جنيه بالعام المالى الجارى.

ولكن كيف قدرت الإيرادات بالجهات المختلفة، سواء الجهاز الإدارى للدولة أو الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، هذا السؤال يجيب عنه البيان التحليلى فى تصنيفه الإدارى للموازنة العامة للدولة؟.

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1- يتصدر الجهاز الإدارى للدولة الإيرادات بـ تريليون و162 مليارا و439 مليون جنيه.

2- تأتى الهيئات الخدمية فى المركز الثانى بواقع 106 مليارا و695 مليون جنيه.

3- وأخيرا الإدارة المحلية فى المركز الثالث بواقع 19 مليار و618 مليون جنية.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال خلال إلقاءه البيان المالى " إننا ادركنا إننا كنا على حق وصواب عندما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح والذى سمح بتحقيق عائد اقتصادى قوى قادر على التعامل مع التحديات والصدمات، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة بما يؤمن للمواطن حياه كريمة ومستقبل أفضل، وحصلنا على ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية".