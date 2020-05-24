خروج طبيب من مستشفى العزل بقها بعد شفائه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، خروج الطبيب أحمد مجدي أبو الدهب، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بالإدارة الطبية بجامعة بنها، بعد تعافيه من فيروس كورونا، وثبوت سلبية العينات الخاصة به مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 225 شخصًا.

وأوضح الدكتور أحمد سعد ميامي، رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى العزل، في تصريحات صحفية، أن الحالات التى يُجرى شفائها يتم عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتاليين، للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات، مشيرًا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يُجرى عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذي أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.