الصحة: تعيين الدكتور محمد فوزي رئيسا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور محمد فوزي السوده، قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلفا للدكتور محمد صلاح.
ونص القرار الذي حمل رقم 346 لسنة 2020، على تكليف الدكتور محمد فوزي السوده، استشاري مساعد طب الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للقيام بأعمال رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عمله مساعدا لوزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي، ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمدة 3 شهور.
يأتي ذلك بعد الاعتذار المقدم من الدكتور محمد صلاح زعتر رئيس الهيئة السابق.
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