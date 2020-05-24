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العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم السبت، أنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثر على جثثهم وعليها آثار الإصابة بعيارات نارية، داخل شاحنة مسروقة تركت في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي.

يذكر أن المكسيك سجلت مستوى قياسيا للعنف وجرائم القتل في الفترة الأخيرة، حيث قتل أكثر من 32.6 ألف شخص في العام الماضي وأكثر من 33 ألف شخص عام 2018.

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