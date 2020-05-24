الكرملين يمهد الطريق أمام التصويت البريدي والإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)



أعلن الكرملين، أن الروس سيتمكنون من التصويت إلكترونيا أو عبر البريد مستقبلا، وذلك وفقا لتعديلات تم إدخالها على قانون الانتخابات ووافق عليها الرئيس فلاديمير بوتين اليوم السبت.

ومن المفترص أن يكون البرنامج الجديد للتصويت الإلكتروني متاحا على المستوى الوطني، ويمكن استخدامه في الانتخابات المحلية والوطنية، وكذلك الاستفتاءات.

ويشير مؤيدو النظام الجديد إلى أنه سيساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء "تاس"، حيث لن يكون مطلوبا منهم التوجه إلى مراكز الاقتراع.

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وذكرت تاس أن النظام الإلكتروني خضع لأربعة اختبارات في موسكو حتى الآن ولم يتم اختراقه في أي منها.

وعلى صعيد آخر، أعرب المعارضون عن تشككهم، مشيرين إلى أن النظام الإلكتروني سيكون أسهل في التلاعب ويجعل ملاحظة المراقبين المستقلين للمخالفات أمرا صعبا.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، من المرجح أن يكون التاريخ الجديد للتصويت على تعديل الدستور في استفتاء هو 24 يونيو، بعدما تم تأجيله بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز سلطات بوتين وتلغي الحد الأقصى لفترات ترشحه وتتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2036.