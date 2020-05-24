الجيش الوطنى الليبى يأسر 12 مرتزقا سوريا من عصابات أردوغان

أكد الجيش الوطنى الليبى، فى بيان له، مساء أمس السبت، أن قواته تمكنت من القبض على 12 مرتزقا سوريا فى كمين محكم بمعسكر اليموكش.
كانت القوات الجوية الليبية قد وجهتإنذارا إلى المواطنين بأنها ستقوم بشن سلسلة من الغارات الجوية على مليشيات أردوغان التكفيرية فى منطقة الأصابعة ومحيطها، وطالبت المواطنين بضرورة توخى الحذر والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
فيما قالت وسائل إعلام ليبية، إن أردوغان مستمر فى نقل المليشيات والمرتزقة من سوريا إلى الأراضى الليبية للمشاركة فى القتال إلى جانب ميليشيات السراج الإرهابية ضد الجيش الوطنى الليبى.
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