العثور على برلمانى أوكرانى مقتولا فى مكتبه

أعلن النائب فى البرلمان الأوكرانى إيليا كيفا، أنه تم العثور على زميله فاليرى دافيدينكو مقتولا فى مكتبه بطلقنارى.
وأضاف -حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم- أن عاملة التنظيف عثرت على الجثة،
وذكر النائب كيفا، أن دافيدينكو كان عضوا فى لجنة البرلمان للتنمية الاقتصادية، وعضوا فى مجموعات العلاقات البرلمانية مع تشيكيا والمجر والبرازيل والإمارات والأرجنتين.
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