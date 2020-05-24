العثور على برلمانى أوكرانى مقتولا فى مكتبه

أعلن النائب فى البرلمان الأوكرانى إيليا كيفا، أنه تم العثور على زميله فاليرى دافيدينكو مقتولا فى مكتبه بطلق نارى. نارى. وأضاف -حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم- أن عاملة التنظيف عثرت على الجثة، Advertisements وبجانبها مسدس. وبجانبها مسدس. وذكر النائب كيفا، أن دافيدينكو كان عضوا فى لجنة البرلمان للتنمية الاقتصادية، وعضوا فى مجموعات العلاقات البرلمانية مع تشيكيا والمجر والبرازيل والإمارات والأرجنتين.

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