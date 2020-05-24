العاهل السعودي: الإلتزام بالتدابير الإحترازية ضد كورونا جزء من ديننا الحنيف

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة للشعب والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر، دعا فيها إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقال العاهل في رسالته: "أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية،

هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته".

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وأضاف "أيها الإخوة والأخوات بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية التي تهدف لمواجهة هذه الجائحة في قضاء العيد بمنازلنا والتهنئة به عبر الاتصالات والمراسلات الإلكترونية نمتثل تعاليم ديننا الحنيف ونعمل بأحكامه

في النوازل، وعند انتشار الأوبئة ملتزمين بما حثنا عليه من التواد والتعاطف، وإشاعة مباهج العيد وفرحته، فالسلامة تستلزم من المجتمع كله تفهم هذا الظرف الخاص، الذي يمنع المسلمين من الخروج لصلاة العيد، وتبادل الزيارات".

وأشار إلى أن السعودية "لتفخر أشد الفخر، بكوادرها الصحية والميدانية في كل القطاعات التي تصدت لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص، يساندهم في ذلك إخوانهم في القطاعات الأمنية والقطاعات كافة، فلهم منا جميعا كل الشكر والتقدير".