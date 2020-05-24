العراق يعلن إعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع إيران

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أغلقت الحكومة العراقية المنافذ الحدودية مع إيران وكذلك الكويت، منتصف مارس/آذار الماضي، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في إيران بشكل كبير بعد ظهوره في 21 فبراير/شباط الماضي.

أعلن محافظ واسط وسط العراق، محمد جميل المياحي، مساء يوم السبت، عن إعادة فتح منفذ مهران مع الجانب الإيراني بعد عيد الفطر المبارك.

وأعلنت إيران أن يوم الأحد هو أول عيد الفطر المبارك، بينما أعلن المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني أن الاثنين هو أول أيام العيد.

وقال المياحي، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية ونقلتها الصحافة الإيرانية، إنه ”سيتم فتح منفذ مهران بين إيران والعراق لزيادة التجارة بين البلدين“.

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وأضاف المياحي: ”أن الواردات من معبر زرباطية الحدودي (حدود مهران) وصلت إلى عدد كبير في الشهر الجاري“، منوهاً إلى أن ”المعبر الحدودي بين إيران والعراق سيفتح أمام السلع والأهداف التجارية بعد عيد الفطر“.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق أن منفذ مهران سيتم فتحه للتجارة مع العراق لمدة يومين في الاسبوع.

وتقع بلدة مهران الحدودية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 17 ألف نسمة، على بعد 85 كم جنوب غرب وسط محافظة إيلام، ويعد هذا المنفذ من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين بالإضافة إلى البضائع.