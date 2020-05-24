إيطاليا.. 119 وفاة جديدة بكورونا و 669 إصابة

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سجلت إيطاليا، السبت، 669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ثلثاها في منطقة لومباردي الواقعة شمالي البلاد وتعد الأكثر تضررا منذ بدء تفشي المرض.

وشهدت إحصاءات آخر 24 ساعة منذ مساء الجمعة انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا في معظم أرجاء إيطاليا، في حين سجلت 119 حالة وفاة جديدة ليصل العدد رسميا إلى 32735 حالة وفاة بكوفيد -19 إجمالا.

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ووفقا لبيانات وزارة الصحة، رفعت أحدث الحالات العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 229327.

ولم تسجل جميع مناطق إيطاليا، باستثناء لومباردي، أكثر من بضع عشرات من الحالات الجديدة اليوم، وكان لدى العديد من المناطق أعداد جديدة من الإصابات بأرقام فردية.

ذكرت الحكومة، التي تسعى بشغف إلى إنعاش السياحة، أنه من المقرر السماح باستئناف السفر بين المناطق ابتداء من 3 يونيو، لكن قيود السفر يمكن أن تبقى إذا كان هناك ارتفاع في عدد الإصابات.