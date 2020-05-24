إصابة وزيرة الإعلام في زامبيا بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وإنها وضعت نفسها في عزل صحي. وقالت الوزيرة في تسجيل مصور “حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 أمس إيجابية”. ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

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