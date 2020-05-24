كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: خروقات الحوثيين بلغت 4099 منذ إعلانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت،إن خروقات ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الماضية بلغت 82 خرقا، لافتاً إلى أن خروقات الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 4099 خرقا.

وأضافت التحالف العربي: أننا ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، ونطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأوضح أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.