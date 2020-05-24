كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة ترحب بالهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن ترحيبها بالهدنة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية وتعتبرها "فرصة مهمة"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت حركة "طالبان" الأفغانية، تطبيق وقف إطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة، لافتة إلى أن مقاتليها لن يشنوا أي هجمات ضد العدو، ولكن سيدافعون عن أنفسهم في حال التعرض لهجوم"، حسبما ذكرت وكالة "شمشاد" الأفغانية.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، قد قال في وقت سابق، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بشأن أهمية التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" وبدء المفاوضات بين الأفغان.
وتواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها وتيرة سريعة من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وازدياد أعمال العنف، التي راح ضحيتها العشرات خلال الأسابيع الماضية.
*حركة طالبان الأفغانية
عي حركة "قومية - إسلامية سنية سياسية مسلحة" يصفها معارضوها بالمتطرفة، ويعتقد قياداتها أنهم يطبّقون الشريعة الاسلامية. نشأت عام 1994م وحكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في 27 أيلول/سبتمبر 1996م. وقد أعلنت قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان وأميرها الحالي هو هبة الله أخوند زاده. وهي حركة تلتزم بتحريم مذهب أهل السنة للهجمات على المدنيين الأبرياء الذين لا يعينون العمليات القتالية ضدها بشكل مقصود وهي تختلف عن حركة طالبان باكستان.