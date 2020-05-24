كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة ترحب بالهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن ترحيبها بالهدنة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية وتعتبرها "فرصة مهمة"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت حركة "طالبان" الأفغانية، تطبيق وقف إطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة، لافتة إلى أن مقاتليها لن يشنوا أي هجمات ضد العدو، ولكن سيدافعون عن أنفسهم في حال التعرض لهجوم"، حسبما ذكرت وكالة "شمشاد" الأفغانية.