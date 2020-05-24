كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر زامبيا.. وزيرة الإعلام تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا، مساء اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأنها وضعت نفسها داخل العزل الصحي.

وقالت سيليا: "حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص فيروس كورونا أمس إيجابية"، داعية الشعب إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وكان وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا، قد أعلن يوم الخميس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، موضحاً أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بواقع 3 حالات ليصل إلى 39.