كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل ارتفاعا في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، إنه تم تسجيل 32 وفاة و 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 4308 أشخاص والإصابات إلى 155 ألفا و686 حالة.

وأضاف قوجة: أن عدد المتعافين من الفيروس ازداد بواقع 1491 شخصا، ليبلغ 117 ألفا و602.