كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "بايدن" يتهم "ترامب" بالفشل في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، مساء اليوم السبت، بأن دونالد ترامب، فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".

وقال "بايدن" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "ترامب تجاهل تحذيرات خبراء الصحة والوكالات الاستخباراتية بشأن خطورة فيروس كورونا"، مضيفاً "لقد هون ترامب من خطورة فيروس كورونا، وفشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشار الفيروس".

ولفت "بايدن" إلى أن تعامل ترامب مع أزمة كورونا يعد واحدة من أعظم العمليات الفاشلة، التي شهدتها مؤسسة الرئاسة الأمريكية عبر تاريخها بأكمله.

وفي تدوينة أخرى، قال بايدن: "لو تصرف ترامب بطريقة صحيحة، لأنقذ أرواح نحو 36 ألف أمريكي، قتلهم وباء كورونا".

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 96 ألف حالة وفاة.

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