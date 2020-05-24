مغاربة ينتزعون 3 ميداليات ذهبية من المعرض الأوربي للإبتكار.. ثلاث حلول ذكية في إدارة المستشفيات والمباني والطاقة

تمكن باحثون مغاربة، من انتزاع 3 ميداليات ذهبية خلال نسخة هذه السنة من “المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار”، الذي تستضيفه مدينة إياسي الرومانية كل سنة، والذي نظم عن بعد خلال الفترة من 21 إلى 23 ماي الجاري، لظروف وباء “كورونا”.

وجاء تتويج المغرب، ممثلا بمختبري البحث والتطوير والابتكار “سمارتي لاب” و”ليبري” التابعين للمدرسة المغربية لعلوم المهندس، من إحراز ثلاث ميداليات ذهبية، وذلك بفضل ثلاثة اختراعات وابتكارات جد متطورة لهذه السنة تهم الرياح الصغيرة الذكية للطرق السريعة، وخط أنابيب مياه عبقرية للمباني، وإدارة المستشفيات الذكية.

يهدف الاختراع الأول المتمثل في “خط أنابيب مياه عبقرية للمباني”، إلى توفير حل لمصدر مساعد للطاقة الكهربائية الإيجابية داخل المباني، من خلال إدخال نظام هجين يتكون من ثلاث كتل تسمح بالجمع والتحويل والاستغلال للطاقة الهيدروليكية أو طاقة الرياح.

أما الاختراع الثاني، وهو “إدارة المستشفيات الذكية” في يتعلق بنظام بيئي ذكي لإدارة المستشفى لمريض في حالة حرجة، يضمن مراقبة المريض من خلال إنشاء سجل طبي رقمي فعال وآمن، ويعزز التبادل والأرشفة والملخصات الطبية لتحسين المراقبة واتخاذ القرار، ليساهم الاختراع بشكل كبير في تحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية مع زيادة الكفاءة وتحسين الأداء اليومي للطبيب أو مؤسسة الرعاية الصحية.

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وبخصوص الابتكار الثالث، فهو “الرياح الصغيرة الذكية للطرق السريعة” وهو حل لمصدر الطاقة الكهربائية على مستوى الطرق السريعة أو غيرها، من خلال إدخال نظام يدمج نوعين من توربينات الرياح ويسمح بتحويل واستغلال الطاقة من تدفق الهواء.

وينظم معرض “أوروإنفونت”، أكبر معرض للابتكار في أوروبا الشرقية، بالخصوص، من قبل منتدى المخترعين الرومانيين، وجامعة جورج أساشي التقنية، وجامعة غريغورتي بوبا للطب والزراعة، وجامعة ألكساندرو إيوان كوزا بإياسي.