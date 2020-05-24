الدفعة الثانية.. عودة 100 مغربي عالق في سبتة خلال الساعات الأولى من عيد الفطر

شارك رجال الأمن بمدينة سبتة السليبة، اليوم السبت، في عملية الإستعداد لعودة الدفعة الثانية من المغاربة العالقين بالمدينة المحتلة، بعد قص شريط رحلات اجتياز المعبر الحدودي الوهمي يوم أمس الجمعة بعودة المئات من المغاربة العالقين بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت صحيفة “الفارو دي سبتة” المحلية أن رجال الأمن حلوا بالقاعة المغطاة “الحرية” للإشراف على إعادة المهاجرين العالقين بالمدينة السليبة، مبرزة في السياق ذاته أن العملية تمت في سرية تامة عكس عملية أمس الجمعة.

وشدد المصدر ذاته على كون المهاجرين المغاربة سيتم نقلهم على مثن حافلة إلى المعبر الحدودي الوهمي، مبرزا في السياق ذاته أنه سيتم التأكد من هوياتهم قبل صعود الحافلة تأهبا لرحلة العودة منتصف الليل، موضحا أنه عددهم حدد في 100 شخص.

وأوضح المصدر نفسه أنه يتم التحقق من هويات المرشحين للعودة إلى المغرب للتأكد من كونهم هم أنفسهم الذين كانوا يتواجدون بالقاعة المغطاة للمدينة السليبة، مبرزا في السياق ذاته أن اللجنة المسؤولة وعدت بالتأكد من الأمر بعد الضجة التي أثارتها الأولى.