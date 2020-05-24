وفق البروتوكول العلاجي الجديد من “كوفيد-19”.. 83 شخصا يغادرون فندق في طنجة -فيديو

فيديو: يونس الميموني

غادر، اليوم السبت، بطنجة، 83 متعافي من فيروس كورونا المستجد إحدى الوحدات الفندقية بطريق الرباط، بعد شفائهم من الجائحة وفق البروتوكول العلاجي الجديد، الذي يسمح للحالات التي جاءت تحاليلها الأولى سلبية بمغادرة المستشفى مع الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة 14 يوما، وإجراء تحليل ثاني نهاية مدة الحجر.

وكشف الدكتور أحمد العلمي الأخصائي في الأشعة، أن المتعافين من “كوفيد-19″ قضوا فترة علاجية مدتها 3 أسابيع في الوحدة الفندقية.

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وأضاف الدكتور، أن أطباء القطاع الخاص ساهموا بعلاج 40 في المائة من مجموع الإصابات المسجلة في طنجة بـ”كوفيد19”.

وبحسب الأخصائي في الأشعة، فإن أطباء القطاع الخاص ساهموا أيضا ماديا ومعنويا، من أجل تهيء ظروف مواتية لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.