بمناسبة عيد الفطر.. عفو ملكي على 483 سجينا

بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 483شخصا 378 منهم في حالة اعتقال.

وتم حسب بلاغ لوزارة العدل أن عدد المستفدين من العفو وهم في حالة سراح 105 شخصا، 29 شخصا منهم تم العفو عليهم من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و16 شخصا تم العفو عليهم من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة، وتم العفو على 59 شخصا من الغرامة، واستفاد من العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة شخص واحد.