رسميا.. غدا الأحد أول أيام عيد الفطر في المغرب.. اليوم 24 يتمنى لكم عيدًا سعيدًا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تبوث رؤية هلال شهر شوال، وبذلك سيكون يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر في المغرب.

وأفادت وزارة الأوقاف، في بلاغ نشر على موقعها الرسمي، أنها راقبت هلال شهر شوال 1441 بعد مغرب اليوم السبت 28 رمضان المعظم 1439 موافق 23 يونيو 2020، بعد مراقبة جميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، والقوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وعليه، فإن شهر رمضان سيكون غير مكتمل هذه السنة، وبذلك يكون يوم عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم غد الأحد 24 ماي 2020.

وبهذه المناسبة يتمنى لكم موقع “اليوم 24” عيدا مباركا سعيدا.