شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا عالمياً.. وفاة 335 ألف وإصابة 5.2 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم حتى مساء اليوم السبت إلى خمسة مليون و 251 الفا و 917 حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 335 ألفا و538 وفاة منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 19,00 ت غ، مع أعداد يُرجّح أنها أقلّ بكثير من الأرقام في الواقع.

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وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد19- في أفريقيا وصل إلى مرحلة مهمة، حيث بلغ أكثر من 100 ألف حالة. غير أن الجائحة بدت أنها تتخذ مساراً مختلفاً هناك عن بقية مناطق العالم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة لأفريقيا ماتشيديسو مويتي في بيان إنه “حتى الآن .. نجت القارة من الأرقام المرتفعة للوفيات التي تضرب مناطق أخرى من العالم”.

ولم تسجل أفريقيا سوى 3100 حالة وفاة مؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، بينما كانت هناك 4900 حالة وفاة، عندما سجل الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 100 ألف حالة إصابة.