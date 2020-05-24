شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 812 إصابة جديدة وشفاء 697 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 244 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14495 حالة.
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