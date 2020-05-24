الجيش الليبي يتحفظ على 25 جثة لمرتزقة سوريين بطرابلس

أعلن الجيش الليبي، السبت، التحفظ على 25 جثة لمرتزقة سوريين قتلوا في كمين محكم أعده في معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش لليبي، إن القوات المسلحة تتحفظ على 25 جثة للمرتزقة السوريين الموالية لتركيا.



وأضاف الصابر لـ"الخليج 365" أن الجيش الليبي أتم ترتيب وحداته وتوزيعها على المحاور، وأنه لم يسحب قواته من بعض التمركزات في العاصمة طرابلس بل أعاد تموضعها العسكري على مسافة 2 كليو متر من بعض التمركزات ومنها صلاح الدين.



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وكانت شعبة الإعلام الحربي قد كشفت عن قيام الجيش الليبي بإحكام كمين على المليشيات في معسكر اليرموك بالانسحاب منه ثم التقدم عليهم ما أدى إلى أسر ١٢ مرتزقا سوريا.

والجمعة أعد الجيش الليبي كمينا محكما آخر للمليشيات في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس نتج عنه مقتل ٦ أفراد من مليشيات الوفاق بينهم القيادي البارز نور الدين النعاس الذراع اليمنى للإخواني أسامة الجويلي.



وتصدت قوات الجيش الوطني الليبي، لهجوم واسع من مليشيات حكومة فايز السراج، الموالية لتركيا، على عدة محاور بالعاصمة طرابلس، وكبّدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح.



ويواجه الجيش الليبي منذ 4 أبريل/نيسان 2019 مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة لغرض تحرير العاصمة طرابلس من المرتزقة والإرهابيين.

