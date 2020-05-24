82 خرقا حوثيا لهدنة اليمن في 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 82 خرقا لوقف النار في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان فجر الأحد، إن مليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة المعلنة في اليمن، وارتكبت 82 خرقًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخروقات لـ 4099 منذ إعلانها.

وأكد التحالف العربي تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع في حالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مشيرا إلى التزامه بوقف إطلاق النار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي.

Advertisements

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

والإثنين الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بخرق تفاهمات اتفاق الحديدة الذي رعته الأمم المتحدة، ونهب 35 مليار ريال يمني (58 مليون دولار) كانت مخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.



وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان، أن المليشيا قامت بنهب إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية، في مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية لميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

وكانت الأمم المتحدة رعت اتفاقا بين الحكومة الشرعية، والمليشيا الحوثية على تحييد إيرادات ميناء المشتقات النفطية بميناء الحديدة، وتوريدها إلى حساب خاص بما يضمن صرف مرتبات الموظفين بمدينة الحديدة فقط، وذلك ضمن تفاهمات اتفاق ستوكهولم.