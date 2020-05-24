أكثر من خمسة ملايين و250 ألف إصابة بكورونا في العالم

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باريس: أحصي رسمياً ما يزيد على خمسة ملايين و250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى مصادر رسمية السبت في الساعة 16,50 ت غ.

وبلغ عدد الإصابات ما لا يقل عن خمسة ملايين و250 ألفا و658 بينها 339 ألفا و172 وفاة، وخصوصا في أوروبا، القارة الأكثر تضررا مع مليونين و3510 إصابات و173 ألفا و186 وفاة، وفي الولايات المتحدة حيث سجل مليون و604 آلاف و879 إصابة بينها 96 ألفا و125 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر فيما سجل أكثر من 250 ألف إصابة جديدة في أقل من ثلاثة أيام.

ولا تعكس هذه الإحصاءات سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

ورصد أكبر ارتفاع يومي للاصابات الجديدة منذ بدء تفشي الوباء الجمعة والخميس، بحيث سجل اليوم الاول أكثر من 110 آلاف اصابة والثاني أكثر من 106 آلاف اصابة في العالم خلال 24 ساعة، بحسب تعداد فرانس برس.

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وتشهد منطقة أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي التفشي الاسرع للوباء، مع تسجيل 33 ألفا و719 إصابة جديدة فيها في 22 أيار/مايو مقابل 28 ألفا و647 اصابة في الولايات المتحدة وكندا و20 ألفا و867 اصابة في اوروبا. وكانت الزيادة الاسرع في عدد الاصابات اليومية سجّلت حتى الآن في منطقة الولايات المتحدة وكندا.

واعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن اميركا الجنوبية باتت "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19 لافتة الى أن الوضع في البرازيل خصوصا يثير القلق.

والزيادة المسجلة في أميركا اللاتينية والكاريبي (685 ألفا و508 إصابات بينها 37 ألفا و762 وفاة حتى السبت) ترتبط الى حد بعيد بارتفاع عدد الإصابات في البرازيل (330 الفا و890 اصابة، وهو عدد تضاعف في اثني عشر يوما) وكذلك في البيرو (111 الفا و698) وتشيلي (65 الفا و393) والمكسيك (62 الفا و597).

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