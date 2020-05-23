رهط: إصابة طفلين بجروح خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفلين، مساء السبت، بجروح خطيرة، من جراء تعرضهما لحادث دهس في الحي 26 في مدينة رهط في منطقة النقب.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لطفلين قدرت أنهما في الـ12 من الهمر، وعملت على نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وهما بحالة خطيرة.

وأوضحت الطواقم أن أحده الطفلين كان مشتت الوعي وعانى من إصابة في منطقة الرأس، فيما كان الآخر بوعي كامل عانى من إصابة في أطرافه.

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وبلغ عدد الضحايا العرب لحوادث الطرق في البلاد 37، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 124 ضحية.

ويذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.