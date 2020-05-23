ريال مدريد يتبع تكتيكا لخطف مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني بصدد اتباع تكتيك من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ويستهدف ريال مدريد ضم مبابي في صيف 2021، حيث وضعه على قائمة أولوياته لتدعيم خط هجومه، علمًا بأن تعاقده ينتهي في صيف 2022.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يسعى لجعل مبابي يلتزم الصمت التام ولا يدلي بأي تصريحات حول مستقبله، حتى صيف 2021، وذلك حتى لا يتسبب ذلك في توتر العلاقات مع سان جيرمان.

ولا يسعى ريال مدريد متمثلًا في رئيسه فلورنتينو بيريز، لضرب العلاقات الطيبة التي تجمعه مع سان جيرمان، متمثلًا في مالكه ناصر الخليفي.

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وأوضح التقرير، أن ريال مدريد بعث رسالة إلى مبابي عن طريق الوسطاء يطلب فيها منه الامتناع عن أي تصريحات تخص مستقبله، ورغبته في اللعب لريال مدريد.

وكان مبابي قد لمح قبل عام خلال توزيع حفل جوائز الأفضل في فرنسا، بأن حلمه اللعب لريال مدريد، وهي الكلمات التي لم ترض المسؤولين في سانتياغو برنابيو، وذلك لأن من شأنها أن تتسبب في تدهور العلاقات بين الناديين.

ويرى ريال مدريد أن الخطوات يجب أن تتم في هدوء، وأن ينتظر اللاعب حتى صيف 2021، من أجل إجبار باريس على بيعه حتى لا يرحل مجانًا.