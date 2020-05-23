اليمن: 6 وفيات بكورونا وتحذيرات من "كارثة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت الحكومة اليمنيّة، اليوم السبت، 6 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يعني أعلى حصيلة وفيات يوميّة، منذ اكتشاف أول إصابة به في البلاد، 10 نيسان/أبريل الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنه رصدت 4 وفيات لأشخاص أصيبوا بكورونا في وقت سابق بمحافظتي حضرموت شرقي البلاد وفي تعز جنوبي غرب البلاد.

وأضافت أنه رصد أيضا حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد. كما أعلنت اللجنة الحكومية رصد 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة.

وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد إصابات كورونا إلى 212، بينها 39 وفاة و6 حالات تعافي. ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.

وكانت قد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الخميس، ما يجري في عاصمة اليمن المؤقتة عدن "بالكارثة" بسبب الاشتباه في وفاة 68 شخصا بكورونا خلال أقل من 20 يوما.