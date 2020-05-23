الصحة الإسرائيلية: 4 إصابات بكورونا وانخفاض عدد المرضى إلى2343

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 4 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 16712 إصابة، من بينها 279 حالة وفاة.

وأشارت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات النشطة انخفضت إلى 2343 حالة، من بينها 30 في حالة متوسطة، و47 في حالة خطيرة، تم وصل 36 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهرت المعطيات استقرار الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" حافظ على استقراره عند 279، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ نهار الخميس.

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ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الوزارة، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 14090 شخصًا، بعد تسجيل 15 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة بلغت 0.1%.

وأشارت الوزارة إلى أن 137 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 2206 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الجمعة، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 5010 فحوصات، فيما انخفضت اليوم إلى 579 إصابة.

ومع انخفاض عدد المرضى وتباطؤ تفشي الفيروس تواصل الوزارة الحكومية ذات الصلة بمنح التسهيلات ورفع المزيد القيود والعودة تدريجًا إلى الحياة الطبيعية، حيث صادقت الحكومة في ساعات متأخرة من الليل على المزيد من التسهيلات وإلغاء المزيد من إجراءات العزل.