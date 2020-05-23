الاحتلال يعزل قرية بيت إكسا شمال غربي القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر صحافية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلق مساء اليوم، السبت، الحاجز المؤدي إلى قرية بيت إكسا شمال غربي مدينة القدس المحتلة، ومنعت الدخول والخروج من البلدة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال عزلت القرية عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، علما بأن الحاجز هو المدخل الوحيد للقرية ولا يوجد أي مدخل آخر لبيت إكسا المحاصرة بجدار الفصل والمعزولة عن محيطها في مدينة القدس وعن القرى القريبة التابعة للضفة الغربية.

يتبع..