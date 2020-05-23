شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مصادرة أصول بـ 4 مليارات $ من «البشير» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في السودان عن مصادرة أصول بقيمة 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته وأعوانه.

وقال صلاح مناع، المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التي تم تشكيلها العام الماضي: "تتراوح قيمة الأصول والأسهم في شركات ومباني مختلفة ، وفق تقديراتنا الأولية، بين 3.5 و4 مليارات دولار". وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم سجن البشير، الذي أطاح به الجيش قبل نحو عام وسط احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي دام نحو ثلاثة عقود، في ديسمبر 2019 ، بعد إدانته بحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بشكل غير شرعي. كما أنه متهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في دارفور بغرب البلاد.