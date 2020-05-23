شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على عضو بالبرلمان الأوكراني مقتولا في مكتبه والان نبدء بالتفاصيل
وكتب جيراشينكو على فيسبوك: "عُثر على جثة عضو البرلمان فاليري دافيدينكو وبها إصابة قاتلة بطلق ناري في الرأس"، مضيفا أن الشرطة والمدعين سيعملون على التحقيق في جميع الأسباب المحتملة وراء مقتله.
وعثر على الجثة داخل مرحاض مكتب دافيدينكو.
وفي الفترة من مايو عام 2013 وحتى مارس عام 2014، شغل دافيدينكو منصب نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا. وترشح كمستقل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.
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