شكرا لقرائتكم خبر عن يعتمد على الحمض النووي.. بريطانيا تختبر «فحصا سريعا» لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت المستشفيات في تجربته بعد أن حصل على إقرار الجهات التنظيمية المعنية.
وتحاول بريطانيا تكثيف عمليات إجراء الفحوص لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش لكنها لا تزال حتى الآن تستخدم فحوصا مخبرية تستغرق 48 ساعة لتظهر النتائج وتتطلب من الناس التنقل لمسافات طويلة لمراكز الفحص الإقليمية أو تلقيه عبر البريد.
ومن شأن وجود فحص أسرع أن يسمح للمزيد من الناس بالعودة للعمل وكذلك سيتيح إجراء الاختبارات بشكل أكثر انتظاما وقد يساعد رئيس الوزراء بوريس جونسون على تحقيق العدد المستهدف يوميا وهو 200 ألف فحص باعتباره عنصرا مهما في إنهاء إجراءات العزل العام بنجاح.
والفحص الجديد يعتمد على تصميم لاختبار للحمض النووي وتلقى موافقة على استخدامه من الهيئة المعنية بالرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.
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