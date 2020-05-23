شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة حاكم نيويورك للتجمعات «الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل
وقال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 84 حالة وفاة في 22 مارس مقابل 109 وفيات في اليوم السابق، حيث تشهد الولاية اتجاها آخذا في الانخفاض في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس.
وأضاف كومو: "يمكن أن يكون لديك تجمع آمن يضم 10 أشخاص، ويمكن أيضا أن يكون تجمعا غير آمن على الإطلاق ويضم 10 أشخاص. إذا لم تضطر لأن تكون في مجموعة من عشرة أشخاص، فلا تفعل".
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