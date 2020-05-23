وزيرة الإعلام في زامبيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/5/24 01:01 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا، السبت، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها وضعت نفسها في عزل صحي.
وقالت الوزيرة في تسجيل مصور نشرته على واتساب وتويتر :"حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 أمس إيجابية"
ودعت الشعب إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.
وأعلن تشيتالو تشيلوفيا وزير الصحة في زامبيا، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بواقع 3 حالات ليصل إلى 39، مشيرا إلى أن الحالات الجديدة انتقلت لها العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.
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