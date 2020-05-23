أفغانستان تعتقل قائدا من طالبان عقب عودته من إيران

أعلنت السلطات الأفغانية، السبت، اعتقال قائد من طالبان يدعى "شفيع"، المعروف باسم "حافظ عمري"، في عملية خاصة بولاية هرات المحاذية لمحافظة خراسان الإيرانية.



وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه:" أن المعتقل الذي كان مسلحا قبض عليه، وهو يترجل من سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني، محاولا دخول مديرية شيندند بغية تنفيذ أعمال إرهابية ضد سد باشدان المائي وجعل الطرق السريعة غير آمنة.

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وبحسب البيان، فإن القائد الطالباني هو مسؤول عن تنظيم هجمات "إرهابية" داخل مدينة هرات العام الماضي.

في غضون ذلك، نشر الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني رحمت الله نبيل صورا في "فيسبوك" للملا عبدالمنان عمري، شقيق زعيم طالبان السابق الملا عمر.

وعلق قائلا: "هذا هو الملا عبدالمنان الذي يستلم 50 ألف ريال قطري شهريا ويعيش مع عائلته في فيلا في منطقة تسمى ريان في قطر".