حركة طالبان الأفغانية تعلن وقف إطلاق النار في العيد

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ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أعلن متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية على تويتر اليوم السبت وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة اعتبارا من الأحد. جاء ذلك في وقت تشتد فيه المعارك بين الأطراف المتحاربة رغم تفشي جائحة كورونا. وكتب ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان "لا تنفذوا أي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان، فإن قام العدو بأي عمل ضدكم، فدافعوا عن أنفسكم". وأضاف أن وقف إطلاق النار سيكون خلال العيد فحسب.



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