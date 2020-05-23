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إصابات كورونا في أمريكا مليون و595885 والوفيات تتجاوز 96 ألفا

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صورة أرشيفية

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى مليون و595885 حالة بزيادة 24268 حالة عن الرقم السابق بينما زاد عدد الوفيات 1852 حالة إلى 96002.

وتعكس هذه الإحصاءات الأعداد حتى الساعة الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة باليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 

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