تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المناطق المحررة بينها حالتين وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المعروف عالمياً بكوفيد 19 في المناطق المحررة، بينها حالتين وفاة .

Advertisements

وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، "أنه تم تسجيل (5) في حضرموت بينها حالة وفاة، وحالتين في شبوة بينها حالة وفاة أيضاً" .

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل أربع وفيات من سابق منها حالتين في حضرموت وحالتين في تعز .

بهذا يرتفع عدد الحالات إلى (212) حالة، بينها (39) وفاة و(6) حالات تعافي.