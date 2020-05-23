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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المناطق المحررة بينها حالتين وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المعروف عالمياً بكوفيد 19 في المناطق المحررة، بينها حالتين وفاة .
وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، "أنه تم تسجيل (5) في حضرموت بينها حالة وفاة، وحالتين في شبوة بينها حالة وفاة أيضاً" .
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل أربع وفيات من سابق منها حالتين في حضرموت وحالتين في تعز .
بهذا يرتفع عدد الحالات إلى (212) حالة، بينها (39) وفاة و(6) حالات تعافي.
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