- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم، وأن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع هلال شهر شوال للعام الحالي أعلنت ثبوت رؤية الهلال، وعليه فإن الأحد أول أيام العيد.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها تلقت ما يؤكد ثبوت رؤية الهلال لتحديد بداية شهر شوال للعام الهجري 1441.
ونقلت وكالة الأنباء عبر تويتر تهنئة السلطان هيثم بن طارق لأبناء عمان و المقيمين على أرض السلطنة والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.