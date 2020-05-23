سلطنة عمان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم، وأن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع هلال شهر شوال للعام الحالي أعلنت ثبوت رؤية الهلال، وعليه فإن الأحد أول أيام العيد.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها تلقت ما يؤكد ثبوت رؤية الهلال لتحديد بداية شهر شوال للعام الهجري 1441.

ونقلت وكالة الأنباء عبر تويتر تهنئة السلطان هيثم بن طارق لأبناء عمان و المقيمين على أرض السلطنة والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.