شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر .. عمال أجانب يتظاهرون للمطالبة بدفع أجورهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تظاهر عمال أجانب في الدوحة أمس الجمعة، احتجاجاً على عدم دفع أجورهم، وفق ما أقرت به اليوم السبت الحكومة التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب وباء كورونا وتراجع أسعار النفط. وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 100 شخص يغلقون، الجمعة، طريقاً رئيسي في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة. وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنها "فتحت تحقيقاً فورياً في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة". وأكدت "اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الأيام القليلة المقبلة". وطالبت الوزارة "أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليماتها بشأن التزاماتهم القانونية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد". ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022. وتعرّضت الدوحة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب حقوق العمالة. والعمال الأجانب لم يكونوا في منأى من انتشار فيروس كورونا المستجد في قطر، فأصيب به عدد كبير منهم أو باتوا بدون عمل.

