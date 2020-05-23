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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تنعي ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
تقدمت دولة الإمارات بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تضامنها و وقفوفها إلى جانب باكستان في هذا المصاب الجلل معربة عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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