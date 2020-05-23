ترامب يدعو لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا وسرعة التهدئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى وقف التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة التهدئة السريعة.

وبحسب وسائل إعلام عربية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، إن "الرئيس ترامب أكد على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ومنذ توقيع مذكرتي تفاهم بين فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية العام الماضي، خرج دعم أنقرة للإرهاب إلى العلن بعد سنوات من السرية، وتولت تركيا تصدير الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا لإنقاذ تنظيم الإخوان الذي حاصره الجيش الليبي في الغرب.

ومع تقدم الجيش الليبي في معاركه لدحر الإرهاب، حصلت المليشيات المنضوية تحت سلطة حكومة فايز السراج غير الدستورية على دّعم تركي وقطري واسع بالأسلحة والعتاد الحربي وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمقاتلين المرتزقة من سوريا ومن التنظيمات الإرهابية الفارة من الحرب السورية، ودعم إعلامي عبر منصات الدوحة.

واستنفر الدعم التركي جهودا دولية للحيلولة دون استمرار تدفق السلاح للإرهاب في طرابلس، الأمر الذي يؤخر كل المساعي لاستقرار البلاد.

ويأتي التدخل التركي في ليبيا في إطار سياسة دأبت عليها أنقرة من خلال التعبير عن السخط والهلع عندما يقع أي متغير يسير في غير هواها وليس في صالحها في البلدان التي تدس أنفها فيها وتحاول النفاذ إلى أوضاعها السياسية وثرواتها الاقتصادية وأهميتها الأمنية والاستراتيجية.

وعززت تركيا من وجودها العسكري في ليبيا مؤخرا، وكثفت من دعمها التسليحي لمليشيات حكومة الوفاق الليبية، بهدف تمكينها من تحقيق تقدم ميداني على الأرض في مواجهة الجيش الوطني الليبي.